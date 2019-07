Abstracciones líricas para los que ya no están

Ibiza Josep Rosales (Ibiza, 1971) ha cumplido «un sueño»: exponer en Sa Nostra Sala. El objetivo lo tenía en mente desde hace «más de treinta años», cuando acudía a este espacio artístico de la calle Aragón, en Vila, para contemplar las obras de otros creadores. Ahora son sus cuadros los que cuelgan de las paredes de esta sala cultural que gestiona el Consell de Ibiza. El artista ibicenco lo explica durante la presentación de su exposición, 'Per als que ja no hi són', que se inaugurará mañana a las 20 horas. Le acompaña la consellera insular de Cultura, Educación y Patrimonio, Sara Ramón Roselló, que protagoniza uno de sus primeros eventos oficiales desde que tomó posesión del cargo. La también vicepresidenta tercera del Consell de Ibiza recuerda que Rosales recibió el año pasado el Premi Vuit d'Agost de Pintura, que concede la institución, y es precisamente este reconocimiento el que ha motivado esta exposición.

'Per als que ja no hi són' es el título de esta muestra y, en concreto, de una de las series de cuadros que la integran. Con este nombre Josep Rosales ha querido hacer un homenaje a sus padres. Su madre falleció «hace siete años» y su padre, el año pasado, «una semana antes» de que el creador ibicenco fuera galardonado con el Premi Vuit d'Agost. Tras este reconocimiento y con esta exposición en mente, empezó a pintar siguiendo su proceso creativo habitual. «Trabajo en series numeradas para controlar mi producción», detalla Rosales.

La muestra reúne 28 cuadros, casi todos de gran formato y creados entre 2016 y 2019. La mayoría es obra inédita y con un estilo que se enmarca dentro de la abstracción lírica.



De 'Variacions' a 'Kaplan'

En Sa Nostra Sala hay pinturas que pertenecen a series ya conocidas, como la de, con la que obtuvo el reconocimiento del Consell de Ibiza. También están presentes en este espacio cultural otras colecciones, como 'Grattage', 'Tenebrismes', 'Nocturno', 'Oxidacions', y 'Las Sandalias del Pescador', cuyo título está inspirado en una de las películas favoritas de la madre de Rosales, que, asegura, «era una cinéfila». «Yo nunca dejo las series», subraya, tras explicar que ha creado dos colecciones nuevas para esta exposición. En una de ellas, 'Per als que ja no hi són', predominan, dos colores siempre presentes en las creaciones del artista ibicenco. Muestra una de las creaciones de esta serie, un cuadro de gran tamaño del que sobresale, adherido a la madera, un «corazón herido» de poliespán.también es una serie nueva, a la que define como «diálogos entre la vida y la muerte» y en la que hay cabida también para «autorretratos».

Aunque las obras de esta muestra son abstractas, en algunas es posible distinguir figuras, como torsos humanos. Las creaciones, como es habitual, están realizadas con técnica mixta sobre tela o madera.

A Rosales, que compagina su faceta artística con su trabajo de carpintero, le gusta emplear en sus cuadros todo tipo de elementos de su taller y de su estudio. «Mi técnica es siempre la misma, mezclo materiales como la madera, las resinas y el corcho». También está presente el hierro en obras como un gran díptico que se expone a la entrada de la sala cultural. «Para esta obra, que creé hace un par de años utilicé hierro líquido», detalla.

En un rincón de Sa Nostra Sala, menos visible, hay un cuadro de pequeño formato que parece desmarcase del resto y en el que el azul es uno de los colores protagonistas. Se llama 'Collage nº 35'.

Aunque la carpintería le roba muchas horas semanales, intenta dedicar todo el tiempo posible a su labor artística. «Antes lo hacía cada día, ahora no tanto, normalmente lo hago por las noches y durante los fines de semana», asegura. Le gusta «pintar con caos a su alrededor». Es él mismo el que enmarca sus obras. «No soporto un cuadro sin marco», señala.

La de 'Per als que ja no hi són' es su primera exposición individual «en cuatro años». «La última que hice solo fue en Garden Art Gallery, en la carretera de Sant Josep, y la anterior, en la sala Es Polvorí, en Dalt Vila», concreta.

Este año, durante el mes de mayo, también se pudieron contemplar las obras de Josep Rosales, junto a las de otros catorce creadores más, en la exposición colectiva Art Conexión, en la galería B12 de Ibiza. Esta muestra la organizó el colectivo Eivissa Art Group, del que Rosales es miembro fundador.

'Per als que ja no hi són' se podrá visitar en Sa Nostra Sala hasta el 13 de septiembre de lunes a viernes, de 11 a 14 horas y de 18 a 20.30 horas.