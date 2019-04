Una comedia sobre amores tóxicos

Cartel promocional de la obra 'Si vienes y no estoy es que me he ido', escrita y dirigida por Antonio Cantos. AMC PRODUCCIONES

Maite Alvite | Ibiza Antonio Cantos y AMC Producciones presentarán mañana a las 21 horas en el auditorio del centro sociocultural de Cas Serres, en Ibiza, la obra 'Si vienes y no estoy es que me he ido'. Esta comedia, escrita y dirigida por el actor y director malagueño, recala en Ibiza después de haber estado en cartelera «siete meses» en los Teatros Luchana de Madrid. «El montaje ha ido creciendo con el tiempo, así que lo que vamos a ver es un producto mejorado con respecto a la primera función, que se representó en julio en Madrid», explicó ayer su autor.

La obra que se podrá ver sobre el escenario de Cas Serres formaba parte de una trilogía de comedias que Cantos estrenó en marzo del año pasado en Can Ventosa bajo el mismo título, 'Si vienes y no estoy es que me he ido'. De este «tríptico», Cantos se quedó solo con una pieza, que alargó hasta los 75 minutos incorporando nuevas escenas, que se podrán ver por primera vez en Ibiza mañana.

El reparto lo integran los intérpretes Mónica Caballero, Javier Bañas, Raquel Quintana y Javier Amann, que se pondrán en la piel de cuatro jóvenes cuyas vidas se entrecruzan en busca de una relación estable. «En esta obra hay desencuentros amorosos y sobre todo amor tóxico», aseguró Cantos. Las historias dulces y amargas se suceden a un ritmo desenfadado «en clave de comedia». Este texto, explicó, también invita a a pensar sobre las relaciones y lanza al público la pregunta de si es sano enamorarse. «Nadie nos ha enseñado a amar y es muy importante aprender a hacerlo de forma sana y no tóxica», comentó el dramaturgo malagueño, que vive a caballo entre Ibiza y Madrid.

La producción de este trabajo teatral corre a cargo de AMC Producciones, un proyecto cultural con base en Ibiza y en Madrid que encabezan Cantos y Àngels Martínez.

'Si vienes y no estoy es que me he ido' arranca su gira en Ibiza. «Es una obra muy fresca y apropiada para la primavera y el verano, así que nuestra intención es hacer bolos en estos meses por diferentes comunidades autónomas, como Madrid y Valencia», señaló Cantos.

El director malagueño explicó que continúa trabajando en nuevos proyectos con AMC Producciones, como la representación de la obra 'Kvetch', del dramaturgo inglés Steven Berkoff, y de«una versión de 'La mujer que cocinó a su marido'», de la directora británica Debbie Isitt. El deseo de Cantos es que estos montajes teatrales se puedan estrenar primero en Ibiza. El dramaturgo adelantó, además, que a principios de junio comenzará el rodaje en Madrid de 'Feroz', un corto escrito y dirigido por él mismo.

Lugar: Auditorio de Cas Serres, en Ibiza. Precio: 9 €, venta anticipada (hasta doce horas antes del inicio del espectáculo) y 13 €, en taquilla. Horario: Sábado 27 de abril a las 21 h.