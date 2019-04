Locos por el swing y el 'lindy hop'

Maite Alvite | Ibiza La segunda edición del Ibiza Swing Fun Fest llega este fin de semana a Sant Antoni cargada de música en vivo y de la energía imparable que caracteriza a esta variante del jazz y a uno de sus bailes, el lindy hop, que cada año gana más adeptos en todo el mundo, incluida Ibiza. Marçal Alemany, organizador de este evento, promete «tres días de locura» con la actuación en directo de quince bandas y un «sinfín de actividades», que se llevarán a cabo hoy en la Plaça Nord, mañana en el Passeig de ses Fonts, y el domingo en sa Punta des Molí.

Alemany destaca el carácter «único» de este festival, que es «el primero de carácter internacional de música swing». «Los certámenes que existen en la actualidad se centran en impartir clases de lindy hop, pero nosotros queríamos que la gente viniera, sobre todo, a disfrutar de la música swing», remarca.

La principal novedad de esta segunda edición es que, además de grupos locales y nacionales, actuarán, como cabezas de cartel, bandas internacionales: Hot Sugar Band (Francia), The Schwings Band (Lituania) y Professor Cunningham & His Old School (Nueva York). Asimismo, participarán músicos nacionales de Mallorca, Sevilla, Donosti, Valencia, Barcelona y Madrid. De la capital, llegará, un año más, Melodías Pizarras, para pinchar en el festival y emitir desde allí su programa de Radio 3. La música local también estará presente los tres días del certamen con Ibiza Jazz Essence, Bluesmàfia i es Saligardos, Pin-Up Sound y Musicaires Swing Band, que ha compuesto para el festival el tema 'Swing will save us'.



'The lindy hop battles'

En elhabrá espacio para aprender y mejorar la técnica para bailar lindy hop. En el Passeig de ses Fonts se impartirá mañana a las 12.30 horas «una clase abierta para todos los públicos». Además, a partir de las 10 horas, comenzarán las batallas de lindy hop, «algo inédito en festivales de este tipo», según Alemany. Serán combates «pacíficos», en los que tres equipos se retarán con música en vivo y aprenderán a entender mejor la musicalidad del swing gracias a las clases magistrales dede reconocido prestigio,. Las plazas para esta actividad están agotadas.

«Todos los conciertos son gratuitos, en la calle y abiertos a todo el mundo. Las únicas iniciativas de pago son el barco desde Dénia, las clases magistrales y la pool party», remarcan desde la organización.

Hasta ahora, se han inscrito cerca de 150 personas para viajar hoy mismo desde Dénia con el Ibiza Swing Fun Boat. Durante el trayecto marítimo irán calentando motores en cubierta para el festival con la música en vivo de la banda valenciana Le Dancing Pepa Swing Band, que también actuará durante la fiesta en la piscina que se celebrará el domingo de 11 a 14 horas en el Surf Lounge Ibiza, en Sant Antoni, cuya entrada cuesta 15 euros.

Alemany calcula que «unas 400 personas vendrán de fuera a bailar lindy hop en este festival, patrocinado por el Consell de Ibiza, el Ayuntamiento de Sant Antoni e Ibiza Travel».

Horario: Viernes 26 de abril, Plaça del Nord a partir de las 16 h. Sábado 27 de abril, Passeig de les Fonts desde las 10 h. Domingo 28 de abril, Punta des Molí a partir de las 14 h. Precio: Entrada gratuita.