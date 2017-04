Pablo Alcántara y Juan Marí Susierra, en el ciclo de cineastas de Ibiza

redacción | agencias

Pablo Alcántara y Juan Marí Susierra son los protagonistas mañana de una nueva edición del ciclo de cineastas de Eivissa, una iniciativa de la asociación cultural Les matinées du Soleil que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza. La cita es en, cuando cada uno de los directores escoge las piezas que se proyectan.

Pablo Alcántara mostrará el documental 'La revolució turística', que dirigió junto a su hermano Rafa, en el que se analiza la transformación «radical» que han sufrido las Pitiüses durante el siglo XX. Alcántara es gerente de la productora Pauxa, que en los últimos años ha realizado 'S.O.S. Eivissa', 'Dance for life', 'Moda Adlib 2010' y 'Las praderas de posidonia', entre otros proyectos. Después del documental que se proyecta mañana ha dirigido junto a Marco Torres Walker 'Ibiza Jazz Experience', que está a punto de estrenarse.

Juan Marí Susierra propone para su noche la proyección de dos cortos: 'La migración de la Rosa', estrenado en 1996, e 'Historia de un momento', de 2000. Además, aprovechará la velada para presentar un premontaje de su último proyecto, 'Tirarse a Peter'. Marí Susierra es gerente, junto a Enrique Villalonga, de la productora Filmòtica, dedicada principalmente a promocionar la cultura ibicenca.

La próxima edición del ciclo está prevista el 9 de mayo y se dedicará a Adrián Cardona, que ha escogido proyectar varios cortometrajes. El día 6 de junio será la noche de Fernando Monge, que ha escogido el documental 'Muziko', y Javier Riera, de quien se podrán ver 'Out of our heads' e 'Idò mata'ls'.